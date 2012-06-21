15 іноземних партнерів України вже підтвердили участь у військовому параді та урочистостях з нагоди Дня Незалежності в Києві 24 серпня. Більшість із них — партнери з країн НАТО. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак на брифінгу під час репетиції урочистого параду. Він особисто перевірив готовність підрозділів до цієї знаменної події. Крім того, на урочистому параді на честь Дня Незалежності в Києві 24 серпня військовослужбовці використовуватимуть військове вітання «Слава Україні!» — «Героям слава!» замість вітань радянського зразка. Лунатиме на Хрещатику й марш українських націоналістів «Зродились ми великої години».
Участь у репетиції військового параду, що відбулася на злітній смузі авіазаводу ДП «Антонов», взяли близько 3,5 тисячі військовослужбовців у складі пішої колони зведених парадних розрахунків від силових відомств, близько 20 військових оркестрів. Уперше цього року на параді крокуватиме парадний розрахунок жінок-військовослужбовців. Це було вже третє тренування військових у господарстві «антоновців». Очікується ще одне тренування на території авіазаводу, після чого подію буде перенесено на головну вулицю столиці. Ці репетиції будуть нічними, повідомляє Укрінформ. У День Незалежності Хрещатиком крокуватиме на тисячу армійців більше, ніж на репетиції, — загалом понад 20 парадних розрахунків. Відкриватимуть парад ветерани й учасники АТО, участь візьмуть і військовослужбовці країн-партнерів. Загалом у параді братимуть участь 4500 військовослужбовців і 250 одиниць техніки.