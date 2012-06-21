Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині зараз, за уточненими даними головного управління Держпродспоживслужби області, відновили роботу понад 40 продовольчих ринків. Само собою, фахівці відповідних служб постійно тримають ситуацію на контролі і перевіряють дотримання на цих людних територіях санітарно-протиепідемічних норм та інших карантинних вимог.
Найпоширенішими порушеннями санітарних вимог, виявлених під час періодичних перевірок, є недотримання мінімальної відстані між продавцями (вона має бути не менше 3 метрів) та ігнорування норм площі на 1 покупця (10 квадратних метрів). Також не обходиться без випадків стихійної торгівлі на прилеглих до ринків територіях, порушення норм дезінфекції торгових місць та допуск покупців на базар без масок. За результатами виявлених порушень оперативно вживаються заходи для їх усунення. В інших випадках базари просто закривають: досі вже змушені були припинили роботу 5 торгових територій.
З початку оголошення карантину в Донецькій області лабораторно підтвердили 93 випадки коронавірусного захворювання. За цей час 20 осіб одужали, 3 людей, на жаль, померли, а інші перебувають на лікуванні.