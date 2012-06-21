Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Свого апогею антагонізм досягнув 27 лютого, коли о пів на дванадцяту на територію «Барабашово» прибула група комунальників, щоб демонтувати рекламну конструкцію в районі входу на ринок.

Для того щоб не допустити демонтажу підприємці ТЦ звели барикади та виставили протитанкові їжаки. Однак люди у камуфляжі почали розбирати рекламну конструкцію, яка раптово загорілася. Весь спальний район Харкова Салтівка стоїть у величезних автомобільних корках.

За словами очевидців на вході до ринку в обідню пору було видно людей у балаклавах, осіб у жилетках ініціативної групи підприємців «Барабашово», чоловіка з пістолетом у руках, заблоковану комунальну техніку і повалені обмежувачі на дорогах. Чути звуки, схожі на вибухи або постріли. Місце подій – в диму.

До ТЦ «Барабашово» було стягнуто поліцію, слідчо-оперативні групи, спецназівців, фахівців вибухотехнічного управління. Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції у Харківській області, правоохоронці, які прибули на місце, виявили майже 100 чоловік. В учасників конфлікту було вилучено кілька гумових кийків, газові балончики, встановлюється, який вид зброї був застосований під час конфлікту. За даними поліції, невідомі особи застосували на території ринку піротехніку і сльозогінний газ. На місце події з сесійної зали Харківської обласної ради терміново виїхали керівники ГУНП в Харківській області та Управління превентивної діяльності, які координують роботу служб і підрозділів поліції з врегулювання конфліктної ситуації на ринку. За словами начальника поліції Харківської області Валерія Сокуренка, від сльозогінного газу постраждало кілька поліцейських.

Є, як повідомив журналістам прессекретар торгового центру Сергій Зайцев, також постраждалі і серед підприємців. Місцеві ЗМІ, посилаючись на інформацію директора Центру екстреної медицини Віктора Забашта говорять про чотирьох постраждалих. Двоє – з опіками очей, ще двоє – з опіками рук і ніг (з їх слів, від вибуху світло-шумової гранати). Двох останніх, за словами Забашти, госпіталізували в лікарню швидкої та невідкладної допомоги.

Голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер терміново, під час перерви в пленарному засіданні сесії обласної ради, провів координаційну нараду з правоохоронцями щодо подій на ринку «Барабашово».

«Ті події, які відбуваються, недопустимі в цивілізованому світі, у цивілізованому місті – місті Харків. Ми знаємо про бенефіціарів цієї історії. Я закликаю, звертаючись до них, закликаю Кернеса Геннадія Адольфовича, Фельдмана Олександра Борисовича припинити ці розбірки на платформі «Барабашово». Я ще раз підкреслюю, що всі ми розуміємо глибину тих стосунків, які склалися, та процеси з’ясування особистих стосунків, що перетягнуті в наше місто. Ми не можемо цього допустити. Ми вже бачимо, що там застосовується зброя і, дай боже, щоб там не було жертв. Нам необхідно працювати виключно в правовому полі», – наголосив під час наради очільник області.

Після обіду у Київський відділ поліції Харкова доставлені 20 осіб, які брали участь в сутичках на території ТЦ «Барабашово».Факт події внесений до Єдиного облік заяв і повідомлень Київського відділу поліції.