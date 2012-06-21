Кількість вакансій в Державній службі зайнятості у 2017 році порівняно з попереднім роком зросла на 10% і становила 1 мільйон одиниць, повідомив в. о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко на прес-конференції.
Він також додав, що кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилася на 11% – до 184 тисяч.
«Держслужба зайнятості в 2017 році працевлаштувала 783 тисячі осіб. Це на 5%, або на 37 тисяч осіб більше, ніж в 2016 році», - підкреслив Ярошенко. За його словами, 45% працевлаштованих завдяки Держслужбі зайнятості були працевлаштовані оперативно до надання статусу безробітного. Ярошенко додав, що станом на 1 січня 2018 року кількість безробітних скоротилася на 9% (36 тисяч осіб) порівняно з аналогічною датою минулого року і склало 354 тисячі осіб.