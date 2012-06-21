Відомий інсайдер Еван Блесс (Evan Blass) опублікував в Twitter зображення нового смартфона – Nokia 5.2. Він вийде недорогим пристроєм з цікавою камерою.
З твіта Блесса ясно, що смартфон буде випущений у версії з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ постійної пам'яті. Такий варіант буде пропонуватися в США всього за $ 180. Продажі моделі, до речі, розпочнуться 4 березня. Nokia, ймовірно, анонсує новий смартфон 23 лютого, перед відкриттям виставки MWC 2020.
Що стосується зовнішнього вигляду смартфона, то спереду він виглядає досить тривіально – виріз в екрані під фронтальну камеру і досить товсті рамки. На задній панелі розташувалася незвичайна камера, яка має чотири «ока», вмонтованими в круглому модулі. Характеристики новинки поки невідомі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»