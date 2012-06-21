Корейська компанія Kia розпочала продаж нового кросовера Mohave.
Про це йдеться в прес-релізі компанії.
Довжина нового Kia Mohave – 4930 мм, ширина – 1920 мм, а висота – 1790 мм. Колісна база досягає 2895 мм. Відзначається, що в салоні на передній панелі встановлений 12,3-дюймовий кольоровий дисплей мультимедійної системи. Крім того, сидіння автомобіля оброблені шкірою. Також позашляховик оснащений системою настроюється об'ємного кольорового підсвічування салону.
У Кореї автомобіль доступний з трилітровим дизельним двигуном потужністю 260 к.с., восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач і повним приводом.
Автомобіль отримав систему запобігання фронтальних зіткнень, асистент підтримки руху в смузі, функцію виїзду з парковки заднім ходом, інтелектуальний круїз-контроль і багато інший функцій.
16 серпня повідомлялося, що Kia розглядає можливість налагодити виробництво нового компактного кросовера на платформі хетчбека Rio.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»