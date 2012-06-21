Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
200 мільйонів гривень щороку втрачає невелика Рівненщина від роботи нелегальних автозаправок, які, наче спрут, обснували її.
«Це стільки ж, як Державний фонд регіонального розвитку виділяє області в рік на реалізацію проектів-переможців», – відзначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, вступаючи на посаду. Й одразу ж оголосив війну тіньовим АЗС.
Зокрема, запровадив «гарячу ліню»: за номером 0 800 500 078 може зателефонувати кожен, кому небайдуже завтра Рівненщини. Активно запрацювали й робочі групи з представників Нацполіції, екологічної інспекції, управлінь Держпраці та Держпродспоживслужби. За 10 днів вони припинили роботу 18 АЗС, внісши відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за чотирма випадками. Ще півсотні тіньовиків повісили замки самі: цікаво, чи надовго? Втім, лише за нульової толерантності не тільки правоохоронців, а й суспільства ситуація зміниться всерйоз і надовго. Пам’ятаймо: купуючи дешеве пальне, ми обкрадаємо власних дітей, батьків і самі себе.