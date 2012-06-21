Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Кількість хворих на коронавірус, що підтверджено ПЛР-тестами, на Рівненщині сягнула 402. Серед них — 109 медичних працівників. Найбільше — 62— це медики обласної клінічної лікарні, яка, до речі, не є базою для лікування COVID-19.
«Однак, лише 11 наших працівників потребують лікування, у решти — клінічних ознак не виявлено, лікарі — на самоізоляції, вони швидше носії вірусу, ніж хворі. Очікуємо ще на 40 результатів ПЛР-тестів. Тому чотири відділення, де виявлено вірус, зачинені: вони, до речі, знаходяться в одному корпусі. Натомість пацієнти, які потребують допомоги, отримують її в повному обсязі: вони переведені до чистого хірургічного корпусу. Пацієнтам, які були в контакті з інфікованими медиками, теж зробили 30 тестів», — повідомила заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні Лариса Обуховська.
Де саме першоджерело інфекції, в лікарні чи медики інфікувалися побутовим шляхом, поки що не визначили. Хоча над цим працює спеціальна комісія, яку створив голова ОДА Віталій Коваль.
До речі, заяви на звільнення в області вже подали 73 медичних працівники.
А тим, хто залишається на «передовій», учора, 22 квітня, зателефонував міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Йдеться про Сарненську станцію екстреної медичної допомоги. У режимі відеозвֽ’язку міністр поспілкувався з місцевими медиками: щиро подякував їм за допомогу землякам та побажав не втрачати оптимізму. Саме сарненські медики першими прийняли на себе потужний удар коронавірусу і достойно тримають його.
До речі, вони та медики Рівненської центральної міської лікарні отримають доплати за березень у 300 відсотків, — відповідна субвенція вже надійшла в область. А в квітні таких медпрацівників побільшає: адже кількість баз для лікування коронавірусу на Рівненщині розширили до п’яти.