Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
75 переможців Всеукраїнських та міжнародних олімпіад та конкурсів отримали сертифікати на заохочувальні премії від обласної державної адміністрації. Тим часом кошти – по 3 тисячі гривень кожному – вже надійшли на їхні банківські картки. Талановиту юнь привітав голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль: «Пам’ятаймо, ми – українці. Те, що ви з’явилися на світ саме тут, не випадково. Маємо плекати нашу гордість, з любов’ю ставитись до рідного краю, – і це обов’язково передасться друзям, знайомим, а зрештою, іноземцям. Робімо разом кращою нашу країну».
Школярі цікавились роботою облдержадміністрації, освітніми програмами та напрямками стимулювання молоді. Віталій Коваль розповів про плани розширити кількість міжнародних партнерів області задля освітньо-культурної співпраці, ініціативи залучення молоді до креативних проектів: як-от створення «збірної» талантів Рівненщини. Преміювання переможців проходить із коштів обласної програми підтримки молоді на 2016 – 2020 роки, яка започаткована облдержадміністрацією та обласною радою. Її фонд на нинішній рік – 225 тисяч гривень.