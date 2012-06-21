Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Одразу у 9-ти людей на Рівненщині, яка досі не мала жодних зафіксованих випадків, 27 березня підтвердилися підозри на коронавірус. Одна жінка, на
жаль, померла.
Усі інфіковані з одного села – це Тинне Сарненського району: загалом тут 5 тисяч жителів, переважна більшість сімей багатодітні, значна частина людей їздять на заробітки. Звісно, що контактів у тих, хто захворів, – сотні.
«І встановити їх – робота не одного дня, – каже головний санітарний лікар області Роман Сафонов. – Адже всі ці люди відвідували зібрання та богослужіння. А жінка, яка померла від ускладнень коронавірусу, контактувала із заробітчанами, які повернулися з-за кордону. У її доньки теж підтвердився діагноз. Тому працюємо посилено, щоб не допустити розповсюдження вірусу».
До речі, у Тинному встановлено блок-пости, там чергує поліція та фахівці ДСНС: виїзд із села заборонено.
Нагадаю, кілька днів тому той Роман Сафонов зауважив: на Рівненщині теж є коронавірус – однак, підтвердити його не могли, бо не було тест-систем. Коли тести надійшли, його слова, на жаль, підтвердилися. До Сарненської ЦРЛ, де перебувають усі пацієнти, направлено додаткове обладнання та тест-системи.