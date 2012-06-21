Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Півтора мільйона гривень передбачено в обласному бюджеті-2020 для утримання штатної збірної Рівненщини з олімпійських видів спорту.
«Така команда вперше з’явиться в області: до її складу увійдуть 20 спортсменів віком від 14 до 23 років, які вже мають досягнення на офіційних змаганнях. Вони укладуть контракти з обласною державною адміністрацією і отримуватимуть за свою роботу заробітну плату», – повідомив голова ОДА Віталій Коваль на брифінгу з нагоди 100 днів свого перебування на посаді. Основною ж «роботою» молодих спортсменів будуть тренування задля нових перемог у різних змаганнях, у тому числі олімпійських.
До речі, ХХХІІ літні Олімпійські ігри пройдуть у 2020 році в Токіо(Японія). У рівнян тепер є всі шанси потрапити туди та поповнити скарбнички нагород області та України.