Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Перших 15 бурштиноносних ділянок виставлять на аукціон для надання спецдозволів на Рівненщині. Саме таку процедуру передбачає законодавство, відповідно до якого бурштин таки отримав легалізацію.
«Одне з перших доручень Президента при моєму призначення на посаду було врегулювання видобутку бурштину, — каже голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. — Нове законодавство дало нам механізм для його реалізації, і ми ним невідкладно скористаємося. З головою Держслужби геології та надр відпрацьовуємо його, консультуємося».
Ділянки у Володимирецькому та Сарненському районах виставлять на аукціон, щоб створити прозорі й рівні для всіх умови продажу та уникнути корупційної складової. Спецдозвіл видаватимуть на 5 років, площа кожного «наділу» — 10 гектарів. Інвестори ж зможуть приступити до розробки лише після проходження процедури та отримання висновку про оцінку впливу на довкілля.
Такий підхід дозволить не лише легалізувати видобуток (про «чорний бурштин» від моменту незалежності не говорив тільки ледачий), а й створити додаткові робочі місця, рівні конкурентні умови для соціально відповідального бізнесу та збільшити надходження насамперед до бюджетів територіальних громад.