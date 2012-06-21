Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У шести районах Рівненщини із 16-ти дозволили роботу маршруток. Втім, курсуватимуть вони з умовою обминати Рівне, де все ще значна кількість хворих на COVID-19. Таке компромісне рішення ухвалила на вимогу перевізників обласна комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Ми чітко сказали, що призупинення руху громадського транспорту привело до того, що перевезення пішли у підпілля. «Темні» перевізники возять людей вантажними маршрутками, доставляючи лавки. Про жодну безпеку, зрозуміло, не йдеться. До того ж, вони не сплачують податків, їхні працівники офіційно не працевлаштовані», — розповідає голова громадської організації «Союз перевізників України» Валентин Демчук.
Половинчасте рішення не заїжджати до обласного центру не вирішить проблеми заробітків водіїв, бо заробляють вони якраз тоді, коли везуть людей із сіл до Рівного і назад. Але в обласній державній адміністрації не можуть порушити рішення уряду. За умови високої захворюваності на коронавірус ( а Рівненщина в трійці анти лідерів) заборонено відновлення внутрішніх перевезень.
«Їх можна відновити, коли за сім днів кількість нових хворих на 100 тисяч населення становитиме менше 12 осіб. На жаль, Рівне та Рівненський район таким критеріям не відповідають. Але не все так погано. Перевізники зараз можуть працювати у шести районах, а також їхати з Дубровицького у Зарічненський та в межах Млинівського, Демидівсього та Дубенського районів. У нас є маршрути «Млинів-Дубно» та «Демидівка-Дубно», які вже відновлюються», — коментує начальник управління інфраструктури Рівненської ОДА Федір Мисюра.