Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
«Rivne Online Forum. COVID-19: Життя в умовах карантину» — онлайн марафон під такою назвою запропонували жителям Рівненщини влада та бізнес. Цей інтерактив транслювали на кількох ресурсах: особисто я долучилася через фейсбук-сторінку «Майстерня міста Рівне».
Це було доступне спілкування представників влади та бізнесу, епідеміологів, журналістів, усіх охочих. І можливість отримати відповіді на нагальні запитання або ж додаткову інформацію.
Скажімо, від члена координаційної ради підприємців при Кабінеті Міністрів голови ради «Інституту податкових реформ» Олени Хотенко ми почули про пропозиції та конкретні розрахунки, які надані на робочий стіл уряду. Йдеться насамперед про підтримку малого та середнього бізнесу, який є основою економіки в усіх розвинених країнах, у коротко- та довгостроковій перспективі. Від послаблення податкового навантаження до можливості вигідного кредитування на виплату заробітних плат фахівцям, які сьогодні не можуть працювати, але завтра виводитимуть українську економіку з кризи.
Бізнес також створив благодійний фонд «Громада Рівнещини», через який й координують допомогу лікарням та медикам. Про це розповіла представник фонду Олена Хмельник. Поспілкувалися з головним санітарним лікарем області Романом Сафоновим. А на завершення психолог та психотерапевт Віталій Гаврилюк поділився цікавими порадами, як не впасти у страх та відчай.
Цей загальнодоступний марафон перший, але не останній, пообіцяли організатори.