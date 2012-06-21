Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Каркаси для лелечих гнізд виготовляють працівники цеху з ремонту обладнання «Рівнеобленерго». А їхні колеги в північних районах області — Дубровицькому, Рокитнівському та Зарічненському — їх встановлюють.
Адже саме з цієї благодатної землі лелеки у вирій, здається, просто не відлітають: саме тут найвища не лише на Рівненщині, а й в Україні народжуваність. А за народним повір’ям саме лелеки приносять до хати діток. До того ж, вважається, що вони оселяються там, де живуть добрі та щирі люди.
Коли в селі Морочне Зарічненського району згоріло лелече гніздо, птах почав облаштовувати його на опорі лінії електропередач. І теж ризикував згоріти. Тож місцевому районі електромереж виготовили спеціальне кріплення й перенесли гніздо вище від рівня стовпів та електродротів.
Отож, нові лелечі помешкання тепер не будуть уражені електрострумом і не вплинуть на роботу електромереж. Енергетики кажуть: за таких умов вони зовсім не проти, щоб лелеки у вирій не відлітали. Нехай прикрашають своєю присутністю землю, де вершать найвищу державну політику — плекають генофонд нації.