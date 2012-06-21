Дві успішні ОТГ Рівненщини — Клеванська та Малолюбашанська — об’єднують зусилля з агропідприємствами для розвитку органічного землеробства. Меморандум про це підписали представники обох громад, кількох агрокомпаній і Клеванського аграрного ліцею.
У селі Маща Малолюбашанської ОТГ створять кілька міні-ферм, на яких розмістять до 20 голів великої рогатої худоби — звідти постачатимуть органічні добрива. А у Клеванській громаді у березні запрацює власне комунальне підприємство, яке збиратиме в населення листя й частину побутових відходів, які можна переробити на компост. Реагенти для них постачатимуть агрокомпанії. Вирощуватимуть чисту продукцію на експериментальних полях Клеванського аграрного ліцею. А її першими споживачами стануть школярі й дошкільнята в обох громадах.
Ось такий замкнений цикл, який дасть змогу розв’язати чимало проблем: створити робочі місця, допомогти людям позбутися осіннього листя і врешті-решт зробити крок до споживання органічної продукції.
«Європейські країни активно розвивають органічне землеробство, і краще це виходить через кластерний підхід. Вони відмовляються від хімічно обробленої сільгосппродукції на користь органічної. На жаль, у нашій країні лише один відсоток агроринку виробляє органічну продукцію. Тому створення кластера та розвиток органічного землеробства — перспектива, яка потребує підтримки», — вважає директор українсько-німецької компанії «Дедденс Агро» Віктор Щербачук.
Такої підтримки шукатимуть у Мінрегіонбуді. Уже подалися на конкурс проектів регіонального розвитку, які реалізують за кошти держбюджету, одержані від ЄС за угодою про фінансування програми підтримки секторальної політики.