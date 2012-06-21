Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Незважаючи на те, що 13 квітня Верховна Рада суттєво посилила відповідальність за навмисні підпали сухостою (аж до 150 тисяч гривень штрафу), палії таки роблять свою чорну справу.
Зокрема, на Рівненщині прямісінько на Великдень загорівся так званий селянський ліс (тобто, той, що не належить до Держлісфонду). Це сталося в Рокитнівському районі. Втім, гасити довелося лісівникам: до речі, поруч — їхній лісовий фонд.
Та ще більше неприємних сюрпризів піднесло 20 квітня: одразу три випадки лісових пожеж майже на 12 гектарах, — і всі на території Сарненського лісгоспу! Пожежі ліквідовані, але ж якою ціною! Попередньо всі випадки кваліфікуються як підпали!
«Державна лісова охорони підвідомчих підприємств Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства працює у посиленому режимі, лісові масиви цілодобово патрулюють спеціальні рейдові групи. Держлісфонд області перебуває під наглядам 51 однієї камери відеоспостереження. У лісових масивах створено 1510 км мінералізованих смуг та проведено понад 2 тисячі кілометрів доглядів за наявними, напоготові необхідна спецтехніка для локалізації пожеж», — коментує ситуацію начальник управління Віталій Сухович.
Однак, майже 20 відсотків лісового фонду області — в підпорядкуванні інших користувачів. Це серйозна проблема, на якій упродовж багатьох років наголошують лісівники: бо в семи няньок, як відомо, дитя негодоване. Досі їх не чули. Тож тепер держава має діяти невідкладно! Бо, приміром, на Рівненщині від початку року вже вигоріло майже 100 гектарів лісу.
Сьогодні ми всі разом уже не встигаємо гасити зажерливого «червоного півня»: найбільше біди він накоїв на Житомирщині, де без житла залишилися цілі села, та поблизу Чорнобиля. До речі, 25 рівненських рятувальників вирушили до Зони відчуження, аби допомогти остаточно ліквідувати пожежу. Це вже шоста ротація туди бійців гарнізону ГУ ДСНС на Рівненщині.