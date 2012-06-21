Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Відчуження майна, що перебуває в державній власності, може прислужитися для розвитку бізнесу або громади. А для скарбниці області це додаткові надходження.
Так, через аукціони, які проводить регіональне відділення Фонду державного майна України у Рівненській та Житомирській областях, до бюджету Рівненщини лише за перше півріччя надійде понад 15 мільйонів за приватизацію 30 об’єктів.
Нині на Рівненщині на аукціон виставлено ще 13 об’єктів для так званої малої приватизації. Їхня стартова ціна – від майже 500 до 15 мільйонів гривень.
Зокрема, найпривабливішою є пропозиція придбати 500 квадратів нежитлового приміщення у Здолбунові, починаючи торги із… 494 гривень.
А найдорожчим актуальним об’єктом є частковий пакет акцій підприємства у Мирогощі із вирощування сільськогосподарських культур і розведення великої рогатої худоби.
До об’єктів малої приватизації належать державні підприємства та пакети акцій, об’єкти незавершеного будівництва та соціально-культурного призначення, окреме рухоме та нерухоме майно, вартість яких становить не вище 250 мільйонів. Вони продаються виключно через аукціони ProZorro.