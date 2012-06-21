Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У загальнообласному рейтингу «Сумлінні платники податків» Рівненщини за результатами минулого року переможцями стали 34 суб’єкти господарювання в різних галузях. Ще шість представників області змагаються за перемогу у Всеукраїнському етапі конкурсу.
Нинішнє нагородження переможців збіглося з 20-річчям Рівненського територіального відділення Асоціації платників податків України, а урочистості пройшли в обласній державній адміністрації за участю голови Всеукраїнської асоціації платників податків Грігола Катамадзе (свого часу Надзвичайного і Повноважного посла Грузії в Україні).
«Разом із соціально відповідальним бізнесом нам під силу зробити тисячу речей, спрямованих на розвиток області. Нехай це будуть невеликі, але вагомі перемоги, - озвучив, по суті, свою програму роботи на посаді щойно призначений голова ОДА Вітаій Коваль. І додав: «Для мене великим авторитетом є митрополит і просвітник Андрей Шептицький. І його слова: «Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтомною працею любіть Україну».
Що тут додати? Хіба те, що поступ уперед – це взаємна відповідальність влади та бізнесу, який не повинен остерігатися контролюючих структур, а бачити в них партнерів. Ось чому асоціація платників податків каже новій владі: ми маємо низку напрацювань, як це зробити, не зашкодивши розвитку держави. Йдеться, зокрема, про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, про зниження навантаження на фонд оплати праці (що дозволить платити конкурентну зарплату фахівцям і припинити їхній відтік за кордон) та пропорційне зниження неефективних видатків із Держбюджету. Словом, для українського економічного дива нам треба створити сприятливіші умови для розвитку бізнесу, ніж у сусідніх країнах.
«А ось законопроект №1073 щодо фіскалізації підприємців другої та третьої груп бізнес не підтримує, тут потрібні зміни», - зауважив Грігол Катамадзе.
І переконаний, що його почують: бо бізнес – це податки, а податки – це розвиток держави.