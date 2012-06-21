Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Породілля з Дубровиці на Рівненщині, в якої виявили COVID-19, народила здорову дитину. З обласного перинатального центру її спрямували до Дубенського пологового будинку, який є базою для породіль, що інфіковані коронавірусом. Оскільки мама народила здорову дитинку, її перевели до інфекційного відділення Дубровицької центральної районної лікарні. Саме такий нині алгоритм роботи з породіллями. При вагітності вірус від мами до дитини не передається.
«Спочатку жінка поступила до нас без жодних ускладнень, на 37-му тижні вагітності. А коли в неї піднялась температура, її перевели в ізоляційний бокс та провели експрес-тест, який виявився негативним. Проте ПЛР— тест показав позитивний результат. Жінку швидкою центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф транспортували до Дубенського пологового», — розповідає головний лікар обласного перинатального центру Вікторія Єніеєва.