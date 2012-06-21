Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Для бізнес-середовища на Рівненщині презентували президентську програму підтримки малого та мікробізнесу, які ініціював Президент Володимир Зеленський. Так, уже з 1 лютого 2020 року запрацює передбачений нею механізм доступного кредитування з різними видами кредитів та процентними ставками від 5% до 9% річних.
При цьому сам учасник має внести 20% необхідної суми. Одночасно презентували й можливості програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2018-2020 роки. Відповідно до неї, зокрема, відшкодовують відсотки за користування банківськими позиками з коштів обласного бюджету. У 2019-му такою допомогою скористалися 23 підприємці. На 2020 рік для цього в щойно ухваленому бюджеті передбачено мільйон гривень.