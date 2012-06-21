Інна ОМЕЛЯНЧУК
«Урядовий кур’єр»
Міжнародна конференція Petroleum Ukraine збирає лідерів ринку нафтопродуктів України, зокрема, топ-менеджмент всіх офіційних АЗС. Цього року в якості спеціально запрошеного спікера її учасником став голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Він, зокрема, поділився досвідом роботи обласного Центру ліквідації нелегальної торгівлі нафтопродуктами. Адже з перших днів роботи новий керівник області визначив боротьбу з необлікованим пальним одним із пріоритетів: «Це не протистояння моє і нелегалів, це протистояння всіх чесних людей, які сповна сплачують податки, з тими, хто цього робити не хоче. Моє ж завдання – перетворити Рівненщину на територію рівних можливостей».
Отож, за два місяці припинено роботу 139 незаконних АЗС, з яких уже демонтовано 16 «точок»; складено 40 адмінпротоколів, за якими суди вже винесли 20 ухвал; очікувані надходження від сплати штрафів – 3,4 млн. грн; легалізувалися 12 автозаправок; обсяги продажів пального на окремих мережевих офіційних АЗС зросли на 40%, пального брендового сегменту – на 10%. Надалі ж у результаті детінізації ринку пального місцеві бюджети додатково отримуватимуть близько 5 мільйонів гривень щороку.
Досвід рівнян, яким вони охоче діляться, цілком може стати в нагоді іншим областям.