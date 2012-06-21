Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Першого травня на Рівненщині відновили роботу 13 продовольчих ринків із діючих 33-х. Тут чітко дотримуються вимог, які встановив уряд: температурний скринінг на вході, дезінфектори, рукавчики, всі покупці та продавці в масках, їх розділяють захисні екрани. Щодня тут присутні фахівці головного управління Держпродспоживслужби.
Центральний ринок у Рівному відвідали голова ОДА Віталій Коваль та міський голова Володимир Хомко. І жодних зауважень поки що не мають, хоча Володимир Хомко добряче сумнівався, чи буде торгівля безпечною.
«Поговорили з продавцями, пройшлися м’ясним павільйоном, навідалися у критий ринок. Навіть придбав додому фрукти, ціни, до речі, не змінилися. Проблема хіба що з покупцями, яких небагато», — каже міський голова.
На найближчому засіданні комісії з техніко-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішать, як організувати перевезення, щоб люди мали можливість доїхати до ринків. Ймовірно, графік руху громадського транспорту продовжать так, щоб він був комфортним і для покупців, і для продавців.