П’яту загальнообласну спартакіаду провела на Рівненщині Федерація профспілок області. На свято, яке пройшло в оздоровчому комплексі «Електронік» у сонячну днину вересня, з’їхалося майже дві сотні спортсменів — працівників різних галузей.
— Свого часу ми вирішили відродити галузеві та загальнообласні спартакіади — і не помилилися, — каже голова Федерації профспілок області Микола Шершун. — Бо люди скучили за невимушеним спілкуванням, можливістю показати свою фізичну підготовку. Кількість учасників щороку зростає: нині маємо вже 15 команд.
Команди крокують урочистим маршем, і спортивні перегони розпочинаються із семи видів спорту. Стараючись з усіх сил, тягнуть линву кремезні чоловіки: тут найсильніші — лісівники! Добігає завершення легкоатлетична естафета, в якій перемагають працівники культури. Не відстають освітяни, медики та держслужбовці. А команда працівників споживчої кооперації здалека вирізняється яскравою формою. Кипить у величезному казані куліш, який теж уже традиційно готують для всіх кооператори. Хтось несе з осіннього лісу гриби, поєднавши, так би мовити, приємне з корисним. Свято здорового духу прижилося в гостинному поліському краї.