Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На ранок 25 травня вже 600 осіб на Рівненщині одужали від коронавірусу. Таку цифру назвав голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль, який двічі на день особисто спілкується з громадою краю онлайн. Натомість померло 33 особи, дві з них – за останню добу. В області маємо 1440 інфікованих за період карантину з відповідним підтвердженням ПЛР-тестами.
Тому Рівненщина – одна з областей, у яку поки що не прийшов другий етап карантинних послаблень. Адже, приміром, 21 травня область «випередила» всіх в Україні, додавши до статистики захворювань рекордних 66 випадків.
Отож, тут активно користуються можливостями адаптивного карантину: обласна комісія техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перегляне своє рішення на предмет певних послаблень лише коли захворюваність піде на спад.
Водночас важкий перебіг хвороби теж фіксують усе рідше: так, у реанімаціях нині 16 земляків, на апараті ШВЛ – один.