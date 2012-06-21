Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На перших місцевих виборах до 86-ти ОТГ в Україні, які відбулися 22 грудня, своєрідним рекордсменом стала Рівненщина: тут обирали голів та депутатів у 9-ти об’єднаних громадах, які утворилися добровільно.
«Явка виборців загалом перетнула позначку в 50%, порушень, які вплинули б на перебіг виборів та волевиявлення, не зафіксовано. Обрано 9 голів об’єднаних громад та 202 депутати, які представляють різний спектр політичних сил», – підсумовує перші вагомі результати консультант Офісу реформ Рівненського відділення Асоціації міст України Василь Курилас.
Таким чином, на Рівненщині вже діє 45 ОТГ, ще три громади ухвалили рішення про утворення. Чи прислухається офіційний Київ до їхньої доброї волі? Поки що невідомо: адже, по-перше, об’єднання тепер має відбуватися виключно у відповідності з перспективним планом, затвердженим Кабміном; по-друге, на розгляді в парламенті перебуває Закон, який вніс Президент і який має поставити крапку в добровільній складовій об’єднання. Щоправда, розглядатимуть його вже після новорічно-різдвяних канікул.
Загалом на Рівненщині розраховують на утворення 66-ти об’єднаних громад у межах області.