Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Чи думав чех Іван Клічник, який у 1895 році збудував млин-вітряк у селі Красносілля Гощанського району на Рівненщині, що сьогодні його «дітище» стане унікальною локацією? А він став: 10 років тому в начальника управління культури та туризму місцевої райдержадміністрації Анатолія Івасюка виникла ідея організувати тут фестиваль народної творчості «Красносільські вітряки». Й запросити на виступ колективи з усієї області. Так і зробили. Затим – знову й знову. Торік фестиваль перетворився на всеукраїнський. А нині на 10-ий, ювілейний, символічно з’їхалися колективи з 10-ти українських областей та зі столиці: автентика притягує, неначе магніт!
Сільські ради району, за традицією, впорядкували тут свої курені: радо пригощали стравами, приготовленими за старовинними рецептами своєї місцевості! І все це – під українську народну пісню, танок, з виробами народних умільців. Ось що значить подивитися на свою історію іншими очима! Тут переконуєшся: ми, українці,точно не загубимося в уламках субкультур, а наші традиції неодмінно проростуть у нащадках. Не знаю, чи так «думає» й старезний млин-вітряк, який вірою й правдою служив місцевим жителям аж до 60-их років минулого століття. Нині він, чи не найстаріший в Україні, є пам’яткою деревинної архітектури. Але вкрай потребує ремонту: вочевидь, такій «розкрученій» локації пора подаватися на якийсь солідний грант.