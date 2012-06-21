Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Саме так можна сказати про переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Сумлінні платники податків-2017», яких вшанували на Рівненщині. А вже у першому півріччі цього року надходження до зведеного бюджету області зросли на 24% (плюс 400 мільйонів гривень) і загалом становлять понад два мільярди гривень.
– Через публічне визнання кращих платників податків ми популяризуємо ідею чесного соціально відповідального бізнесу та формуємо податкову культуру, – вважає заступник голови Рівненської ОДА Світлана Богатирчук-Кривко. – Завдяки сумлінним платникам податків у краї створюються нові робочі місця, розвиваються медицина та освіта: зокрема, будуються сільські амбулаторії, стартує проект «Нова українська школа», а ще – на 42% перевиконуються бюджети об’єднаних громад. Водночас, ми, влада, відчуваємо неабияку відповідальність перед вами: сумлінні платники податків мають право і повинні вимагати якісних послуг.
Критерії відбору переможців конкурсу доволі жорсткі: тут і повнота сплати податків, і їхнє співвідношення до обсягів виробництва чи послуг, і рівень заробітної плати, й відсутність податкових боргів.
– Приємно, що з року в рік цим критеріям відповідає все більше суб’єктів господарювання. Це означає, що бізнес працює стабільно, часто чорно, щоб, врешті-решт, жити по-білому, – каже голова асоціації платників податків Рівненщини Мар’ян Года. – Водночас добре знаємо тих, хто намагається сховатися за нашими спинами і не платити податків. І тут своє вагоме слово повинна сказати держава, створивши належні економічні запобіжники.
Від себе додам: такий спосіб життя варто виховувати змалечку. Тільки тоді, коли потреба платити податки стане підсвідомою, зможемо сказати так, як свого часу перший доларовий мільярдер Джон Рокфеллер: «Не треба боятися великих витрат, біймося малих доходів».