Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Оскільки 16 квітня парламент ухвалив законопроєкт №2653, уряд отримав можливість завершити процес формування спроможних громад по всій території України до місцевих виборів у жовтні. Й уже затвердив перспективні плани восьми областей.
В області вже створено 48 ОТГ, а згідно з перспективним планом, їх має бути 64. На черзі наступний етап реформування — формування адміністративно-територіального устрою на районному рівні.
«Облдержадміністрація підготувала проєкт адмінустрою області на районному рівні. Він замість передбачених раніше трьох включає чотири райони: Рівненський, Дубенський, Сарненський та Вараський. Основні критерії, якими ми керувалися, — відстань із кожного населеного пункту до районного центру не більше 60 кілометрів та кількість жителів близько 150 тисяч », — розповів заступник голови ОДА Ігор Тимошенко.
Оскільки перспективний план розвитку Рівненщини ще не затверджений, зараз м’яч на полі міністерства розвитку громад та територій та Кабміну, де й ухвалять остаточне рішення.