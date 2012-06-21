Нове свято в українському календарі започатковують на Рівненщині: у першу неділю вересня тут уже вдруге відзначили День традиційного костюма. Цього разу на території обласного краєзнавчого музею. І тепер свято повноправно потрапляє до Вікіпедії.
— Торік ми зібрали понад 250 автентичних костюмів з усієї України, тож учасникам і гостям свята складно було розібратися в їх розмаїтті. Цього року зосередилися на традиційних костюмах, які носили саме на Рівненщині, — розповів ініціатор свята голова ГО «Центр досліджень і відродження Волині» Володимир Дзьобак. — Наше гасло «Відроджуємо автентичність — змінюємо ідентичність!»
Моделями виступали рівняни — зрілі й зовсім юні. Усі хотіли доторкнутися до автентики, бо разом за велінням сердець працювали на відродження традицій виготовлення і культури вжитку одягу своїх прабабусь. І чого тільки не дістанеш зі старої скрині, яким сокровенним досвідом не поділишся!
Крім лекцій науковців, на території музею відбулося чимало захопливих майстер-класів, де кожен охочий дізнався про особливості елементів традиційних костюмів. Як-от про таку прикрасу, як волинський дукач. Поділилися й досвідом реконструкції вбрання, який мають у Радивилові на Рівненщині.
А ще свято стало неповторним майданчиком для спілкування музейників, мистецтвознавців, етнографів, майстрів декоративно-вжиткового мистецтва. Усе задля відродження й популяризації автентичного костюма як частини генетичного коду родини, роду, нації.