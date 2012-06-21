Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
З 12 березня по 3 квітня, відповідно до рішення Кабінету Міністрів, на Рівненщині запроваджено карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу в світі.
Про це повідомив журналістам голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль:
«Це означає підвищену готовність усіх медичних закладів, госпітальних баз до ймовірного прийому хворих, забезпечення їх необхідними засобами захисту, створення протиепідемічних комісій у громадах і наші злагоджені дії відповідно до визначеного алгоритму. Але водночас працюємо без паніки».
Рівненщина стала однією з восьми областей, куди вже 12 березня надійшли тест-системи для швидкого визначення коронавірусу методом полімеразно-ланцюгової реакції.
Водночас зачинили двері заклади вищої та професійно-технічної освіти, школи та дитсадки, обмежено публічні та розважальні заходи. Викладачі та вчителі на роботу ходитимуть, тож і зарплатню, відповідно, отримуватимуть. Але, приміром, студентів навчатимуть дистанційно. Водночас виконавча влада області звернулася до керівників підприємств, малого та середнього бізнесу з проханням із розумінням поставитися до ситуації, в якій опиняються їхні працівники – батьки малолітніх дітей, і за можливості перевести їх на віддалений графік роботи.
Під прискіпливою увагою – контрольно-пропускні пункти з Білоруссю: на кордоні області їх шість, ще один – в аеропорту. Поки що всі вони працюють у штатному режимі, але за потреби перейдуть на закритий. До речі, Рівненщина сповна забезпечила прикордонників безконтактними термометрами для вимірювання температури пасажирів, що перетинають кордон.
На запитання «Урядового кур’єра» про те, що коронавірус – це не лише медико-соціальний, а й імовірний економічний виклик для краю, Віталій Коваль відповів так:
«Сподіваюся, що на завтрашній сесії обласної ради не буде політизації цього питання, і депутати виділять 1,7 мільйона на закупівлю засобів індивідуального захисту. До речі, вдячні урядові, який оперативно ввів обмеження на їх експорт. Маємо й резервний фонд у 16,3 мільйони, який задіємо при першій же потребі. Вочевидь, і бізнесу вийти з ситуації без втрат не вдасться. Але коли йдеться про найвищу цінність – життя людей, то прибутки почекають. У нас, українців, є здатність об’єднуватися перед обличчям біди, щоб не допустити її до свого дому. Тому сподіваємося на розуміння та підтримку наших жителів».