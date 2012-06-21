Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На Рівненщині щороку зростає кількість мільйонерів, – нині їх уже чотири десятки. Це підтвердила кампанія з декларування доходів громадян, отриманих у 2019 році, яка завершилася 1 липня.
Вони офіційно задекларували доходів на 245,5 мільйона гривень. «Загалом же жителі області задекларували 1 мільярд 18 мільйонів гривень доходу, подавши 6 322 річних декларації про майновий стан і доходи. Понад 500 із них – через електронний кабінет платникам податків», – сказано в повідомленні обласного управління ДПС області.
Тут нагадують про свої зобов’язання тим, хто й досі не відзвітував про майновий стан і доходи через їх декларування. Якщо фізична особа не зробила це сама, податківці можуть провести перевірку самостійно і визначити суму податку. А ще – накласти штраф у розмірі 25% визначеного податкового зобов’язання.
Загалом же, незважаючи на пандемію, в області спостерігається позитивна динаміка податкових надходжень.