Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Спочатку ґрунтовно проаналізують можливості розвитку сонячної енергетики в регіоні, а потім зведуть сонячні електростанції. Такі наміри закріплені в Меморандумі, який підписала Рівненська ОДА та агенція регіонального розвитку з двома інвестиційними компаніями.
Цікаво, що відбулося це синхронно з рекомендаціями всесвітнього економічного форуму в Давосі, де йшлося про збільшення частки відновлювальних джерел енергії. А Президент Петро Порошенко привіз в Україну масштабний проект вітрової енергетики. До слова, сьогодні «зелена» енергетика у нас недотягує й до 2% від загальної кількості.
– На Рівненщині сонячні батареї теж, на жаль, поки що поодиноке явище. Хоча перспективи тут неймовірні, – каже заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко. – Тому насамперед спрямуємо зусилля на відведення оптимальних територій для розташування сонячних електростанцій. Вони повинні мати відповідне цільове призначення та підключення до електромереж. Уже можемо говорити як мінімум про дві ділянки у Дубенському та Дубровицькому районах. Втім, ми звернулися до наших об’єднаних громад, які, вочевидь, теж зацікавлені в таких перспективних інвестиціях.
У свою чергу, представники компаній-інвесторів вважають, що Рівненщина має суттєвий потенціал сонячної генерації. Водночас «зелений бізнес» – це довгострокові вкладення, які по-перше, створюють нові робочі місця, по-друге, наповнюють місцеві бюджети. Ще й приносять стабільний дохід самим інвесторам: тариф на цю енергію в Україні чи не найвищий у Європі. До того ж, «приручивши» сонце, ми бережемо довкілля й знижуємо викиди вуглекислого газу. Тобто, робимо неоціненний внесок у зниження рівня глобального потепління, яке відчуваємо вже сьогодні.