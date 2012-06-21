Завдяки злагодженій роботі експертів 630 гектарів унікальних лісів Володимирецького лісового господарства на Рівненщині отримали статус пралісів, квазіпралісів та природних лісів.
Праліси — лісові екосистеми, що розвиваються під впливом лише природних стихій та явищ, без втручання людини. Раніше на цих територіях було верхове болото. Однак через потепління рівень ґрунтових вод знизився до 30 сантиметрів, тому змінився і гідрологічний режим. Це посприяло більш стрімкому росту сосни і берези. Тепер найбільші дерева сосни заввишки 22—24 метри, а в діаметрі мають 40—42 сантиметри.
«Це унікальний для Полісся ліс, оскільки не має аналогів у Східній Європі. Такий статус дає змогу зберегти вікові ліси й розширити межі природоохоронних територій. Тут заборонено будь-яку господарську діяльність: ні вирубувати дерева, ні випасати худобу не можна. Тільки гуляти, та й то обережно,адже під ногами болота», — розповідає перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін.
До речі. Рівненський природний заповідник другий за розмірами Україні. Він розташований на території чотирьох північних районів: Володимирецького, Дубровицького, Сарненського і Рокитнівського.