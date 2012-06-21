Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У північних районах Рівненщини з’являється все більше написів на стінах та парканах, які рекламують наркотики. Молоді люди з місцевих громадських організацій одразу ж замальовують їх.
Про ініціативу розповідає Олександр Зайченко: «Коли вся увага прикута до коронавірусу, ми навіть не звертаємо уваги на закодовані написи на стінах. Підлітки проходять і фотографують, школярі — цікавляться. А активні хлопці з «Національного корпусу», ГО «УНСО- Березне», «Вартові Полісся», які хочуть жити в щасливій та успішній країні, знаходять час та замальовують… Торговці смертю залишають написи з кодовим словом і адресою в Скайп, Телеграм чи інших мережах...». А ще — роблять закладки в будинках: звісно, не лише на Рівненщині — від цього зла потерпає вся Україна.
Небайдужа молодь із Рівненщини закликає земляків до такої ж активної позиції, а батьків — якнайбільше уваги приділяти своїм дітям. Тільки разом, об’єднавши зусилля, можемо збудувати щасливу Україну, де кожен знайде себе в корисній справі.