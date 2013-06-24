З огляду на міжнародний досвід, розмінування українських територій може тривати від 5 до 10 років. Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ сказав начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар.

За його словами, одним з найбільш негативних наслідків вторгнення російських військ стало масштабне забруднення територій та населених пунктів вибухонебезпечними предметами, зокрема тими, застосування яких заборонено міжнародними конвенціями.

Олег Бондар уточнив, що ворог застосовує дистанційні системи мінування, цинічно встановлює некеровані мінні загородження на території населених пунктів і залишає після себе велику кількість особливо небезпечних спеціально встановлених вибухових пристроїв, смертельних для мирного населення.

«Ці міни та боєприпаси виявляли на територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької й Луганської областей. Загальна кількість різноманітних мін, касетних елементів та спеціально встановлених вибухових пристроїв становить близько 10% усіх виявлених і знешкоджених вибухонебезпечних предметів», — додав він.

Як зазначив посадовець, ДСНС для убезпечення цивільного населення активізувала роботу з навчання його щодо ризиків у разі виявлення вибухонебезпечних предметів; на постійній основі триває інформаційна роз’яснювальна робота із громадянами.

За інформацією представника ДСНС, після визволення ЗСУ українських міст і сіл здійснюють першочергові заходи. Це зокрема обстеження населених пунктів, автодоріг і споруд, убезпечення роботи аварійно-відновлювальних бригад на лініях електромереж, газо- та водогонах. Нині виконання цих заходів дає змогу розпочати поетапний процес обстеження та розмінування сільгоспугідь.