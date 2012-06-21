На сайті Верховної Ради України опубліковано текст законопроєкту №3219 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)».
Цей документ Верховна Рада розгляне на позачерговому пленарному засіданні 17 березня.
Законопроєктом передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів.