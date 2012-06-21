Щороку число учасників Програми FIRST LEGO League (FLL), створеної для дітей, на Черкащині відчутно збільшується. Недавно на базі 30-ї черкаської школи відбувся четвертий регіональний відбірковий фестиваль з робототехніки. У ньому взяли участь 148 команд і понад 500 учасників з усієї області. Тема творчості юних «Формуй місто» була присвячена дослідженню і розв’язанню проблем мегаполісів і розбудові зручної й доступної інфраструктури для їхніх жителів. Використовуючи набори LEGO, кожна команда проєктувала, конструювала і програмувала повністю автономного робота для змагання на спеціальному полі.
Зрозуміло, емоціям, запалу юних техніків не було меж. Діти почувалися повноцінними науковцями, винахідниками й архітекторами. Вони незалежно від віку володіють великим обсягом знань, навичок, уміють працювати в команді, що й продемонстрували на змаганнях.
Чемпіоном відбіркового етапу FLL на Черкащині стала команда KiborgsUA. Учасники змагань 6—10 років також одержали нагороди — медалі у різних номінаціях.