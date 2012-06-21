Напередодні виходу в прокат історичного фільму в харківському кінотеатрі «Планета кіно» знімальна група презентувала свою роботу. Екшн «Крути 1918» знято за реальною історією бою на залізничній станції Крути 100 років тому. Глядачі могли не тільки першими переглянути фільм, а й поспілкуватися з акторами, що зіграли головні ролі. Спеціальний гість показу — харківський актор Сергій Дзялик, який зіграв роль Михайла Грушевського.
Стрічку знімали з вересня 2017-го по січень 2018 року. Символічно, що в перший знімальний день робота над картиною про незалежність нашої країни тривала в резиденції президента-втікача Януковича в Межигір’ї, де знімали Францію і ставку генерала Фоша. Основні зйомки вели на вулицях Києва, в Косому капонірі — київській фортеці. Станцію Крути знімали на Черкащині в селі Сигнаївка.
На самій станції Крути на Чернігівщині нині меморіал героям-крутянам. А в Сигнаївці залізнична станція, будівля вокзалу, зведена наприкінці ХІХ століття, дуже нагадують архітектуру тогочасної станції Крути. До речі, місцеві жителі теж взяли участь у зйомках масових сцен.
Бій знімали під Києвом біля села Підгірці. У цих зйомках взяло участь 150 військовослужбовців Президентської бригади Нацгвардії України. Усі вони вперше були на знімальному майданчику в ролі акторів. Саме завдяки нацгвардійцям українські військові початку ХХ сторіччя у фільмі майже нічим не відрізняються від сучасних вояків — такий самий вишкіл, навички, вміння поводитися зі зброєю.
Залучали до роботи над стрічкою реконструкторів із Києва та Вінниці. Завдяки їм сцени мають достовірніший вигляд, оскільки вони знайомі з історичним матеріалом, знаються на речах і побуті минулих часів.
Під час зйомок було використано близько 2 тисяч одиниць зброї початку XX століття, 2 тисячі холостих набоїв. Майже вся зброя, зокрема й унікальні зразки — з колекції сотника 19-ї сотні Самооборони Майдану бійця 2-ї афганської роти 24 ОШБ «Айдар» Володимира Правосудова — «Штурма».
На станції Крути знімали сучасні кадри за участю пластунів.
Музику до фільму написав італійський композитор Mарко Моріні. А пісні у картині виконали Христина Соловій та гурт «Гайдамаки».