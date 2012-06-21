Як повідомив, перебуваючи на Черкащині, голова Укртрансбезпеки Михайло Ноняк, область до кінця року отримає три габаритно-вагові пересувні лабораторії. Їх закупили за єврокошти в межах підтримки транспортної галузі України. Загалом на придбання 78 мобільних пунктів контролю спрямували 109 мільйонів гривень.
Розподілені на область пересувні лабораторії працюватимуть не тільки на виявлення порушень вантажних норм, а й здійснюватимуть інші види контролю. Щоб розмістити пересувні комплекси, необхідно подбати про обладнання спеціальних майданчиків. Загалом в області визначили 17 таких місць. Нині на Черкащині діє тільки один пункт вагового контролю поблизу Умані.
— Для збереження доріг в Україні ми розробили законопроект, за яким буде змінено штрафні санкції, розширено коло відповідальних людей, які порушують чинне законодавство, — розповів Михайло Ноняк. — Щоб був відповідальний не лише перевізник, а й вантажовідправник, вантажоотримувачі. Представники бізнесу мають зрозуміти, що їхні перевізники повинні додержуватися встановлених норм.