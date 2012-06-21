На Дніпропетровщині Президент Петро Порошенко вчора взяв участь у молебні у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України. Богослужіння провів митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Глава держави ще перебував під враженням від Об’єднавчого собору: «Безумовно, це подія церковна, але це й подія державна. Бо наявність власної незалежної церкви порівнюється з Актом державної незалежності. Бо без незалежної церкви не може бути незалежної держави. Це диво. Спочатку були дискусії, а потім така радість панувала у стінах Святої Софії, тисячолітньої Софії, що Господь послав розуміння, ієрархи почули його і об’єдналися».
З утворенням Православної церкви України процес об’єднання лише розпочався, повідомляє департамент прес-служби АП. Тому всім українцям слід бути свідомими вибору, проявити мудрість і не дати можливості п’ятій колоні зсередини країни підірвати нашу єдність і підтримку створення нової церкви.
«Це подія не лише України. Це подія не лише Вселенського патріархату. Це подія всього православного світу», — зауважив Петро Порошенко.