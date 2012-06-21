Якщо ви не можете викосити траву на вашому газоні чи присадибній галявині, вам на допомогу прийдуть газонокосилки. Проте вибір пристрою може виявитися завданням не з легких, тому слід підходити до нього з усією відповідальністю. «Урядовий кур'єр» розкаже про типи газонокосарок та правила їх вибору.
Які бувають газонокосарки?
Одним із найголовніших критеріїв вибору газонокосарки є її конструкція. Виділяють три типи агрегатів:
♦ механічні;
♦ електричні;
♦ бензинові.
Механічні агрегати мають найпростішу конструкцію. Серед їх переваг слід відзначити дешевизну, безпечність під час експлуатації та максимальний рівень екологічності. Така косарка обладнана шпинделем, барабаном з ножами, які викошують траву. Принцип дії полягає у штовханні газонокосарки перед собою, під час якого здійснюється обертання шпинделя. На перший погляд, такий апарат може здаватись примітивним, проте він досі має попит навіть у розвинених країнах. Серед недоліків слід назвати неможливість зрізання товстих стебел, які зустрічаються на занедбаних газонах.
Електричні газонокосарки можуть живитись від акумулятора або мережі. Вони достатньо потужні, проте поступаються за цим показником бензиновим моделям. Також цей тип газонокосарок може перегріватися, тому їм потрібен час на «відпочинок». Дротові моделі мають один великий недолік – радіус їх дії обмежений довжиною кабеля. Акумуляторні можуть їздити хоч на кілометр від домівки, проте вони обмежені в часі роботи зарядом батареї. Серед переваг також слід відзначити високий рівень екологічності та мінімальний шум під час експлуатації.
Бензинові газонокосарки мають велику потужність та характеризуються великою кількістю моделей, які підрозділяються на побутові та професійні. Серед усіх типів косарок бензинові мають найширший діапазон регулювання висоти трави. Серед мінусів – гучний звук при роботі, шкідливі вихлопи та регулярні витрати на пальне.
Критерії вибору газонокосарки
Основні моменти, на які слід звертати увагу перед купівлею газонокосарки (тип живлення, потужність, вага, тип контейнера для трави тощо) ви можете прочитати будь-де. Ми ж звернемо увагу на деякі нюанси, які можуть стати вам у пригоді:
♦ чим ширший корпус приладу, тим більше трави вона скосить за один прогін;
♦ пристрої з широкими ніжками забезпечують більший повітряний струм, тому в таких моделях багато трави падає на землю, а не в контейнер;
♦ агрегати з великими колесами штовхати набагато легше;
♦ чим ширше діапазон регулювання висоти трави, тим краще; якщо ваша галявина не дуже рівна, то вам потрібно буде піднімати ножі якомога вище;
♦ ножі повинні бути з якісного металу, бо від цього залежить їх гострота.
Сподіваємось, що поради "УК" допоможуть вам зробити правильний вибір газонокосарки, яка стане запорукою ідеального газону!