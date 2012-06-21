Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На Вінниччині в одному з сіл на автозаправній станції торгували пальним без будь-яких на те дозволів. Це виявили працівники податкової міліції головного управління ДФС у Вінницькій області разом з співробітниками Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури під час розслідування кримінального провадження.
Правоохоронці встановили, що робота АЗС була незаконною, здійснювалася без будь-яких документів щодо введення в експлуатацію та дозволів на реалізацію продукції. Завдяки проведеним заходам виявлено та вилучено понад 30 тонн пального: бензину, скрапленого газу та дизельного пального. Загалом на суму понад 750 тисяч гривень. Окрім того, вилучено резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів та обладнання для його реалізації.
За інформацією головного управління ДФС в області, цього року під час операції «Акциз-2019» з незаконного обігу вилучено паливно-мастильних матеріалів на суму 4,3 мільйона гривень.