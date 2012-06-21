У 2017 році на оновлення інфраструктури головного Запорізького футбольного стадіону спрямовано понад вісім мільйонів гривень. Нещодавно «Славутич Арена» став місцем битви команд «Шахтар» (Донецьк) — «Зоря» (Луганськ). Попри проливний дощ, за грою команд прийшла спостерігати велика кількість уболівальників. Для їхньої безпеки на стадіоні було обладнано нову пропускну систему. Працювали 14 турнікетів, облаштованих за новітніми стандартами.
Як зазначив директор КП «Центральний стадіон» Максим Лупашко, турнікети показали свою функціональність. Їхня особливість — це велика пропускна спроможність під час масштабних матчів, а також сучасна система зчитування облич. Тож, за твердженням менеджменту стадіону, до наступного сезону об’єкт повністю готовий. Він відповідає стандартам та вимогам УЄФА. Це в перспективі дасть змогу проводити в Запоріжжі матчі збірних та єврокубкові ігри.