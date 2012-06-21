Комунальники оголосили переможну композицію з останньої виставки хризантем на Співочому полі «Фантастична історія». Про це повідомляє прес-служба КО «Київзеленбуд» на своїй сторінці у Facebook.
На конкурс кожен із районів столиці представив свою фантастичну історію. Частина із квіткових композицій були створені у форматі селфі-зони, що дозволяло відвідувачам виставки зробити унікальні світлини серед квітів.
«Найкращою композицією осінньої виставки квітів 2017 року на Співочому полі «Фантастична історія» стала композиція Солом'янського району. Вітаємо переможців», – пишуть зеленбудівці.