Найсильніший ураган Флоренс насувається на американські штати Південна і Північна Кароліна, у зоні ризику оголошено надзвичайний стан, ведеться загальна евакуація в береговій зоні протяжністю 187 миль, повідомляє ВВС.
Згідно з повідомленням, евакуювати доведеться близько мільйона людей, включаючи жителів, службовців і туристів.
Сила урагану оцінюється в чотири бали з п'яти можливих. Як зазначається, Флоренс стрімко набирає силу. Ще в понеділок вранці, 10 вересня, його оцінювали як трибальний, але вже через годину оцінка потенційних збитків зросла до чотирьох балів. Метеорологи припускають, враховуючи те, як ураган набирає потужності в теплих водах Атлантики, він може досягти найвищої, п'ятої категорії.
«Флоренс може стати найбільш руйнівним ураганом у цьому регіоні за останні 30 років» –йдеться в повідомленні.
Національний центр стеження за ураганами попереджає, що Флоренс має всі ознаки «надзвичайно небезпечного» метеорологічного явища.
Він може принести катастрофічно проливні дощі та затоплення прибережних і внутрішніх регіонів.
Влада закликала населення підготуватися до можливих перебоїв у подачі електроенергії і запастися питною водою.