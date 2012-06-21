Луганське відділення Асоціації міст України започаткувало онлайн-марафон «Життя громад: до і після СОVІD-19». Першою адресою, куди онлайн завітали консультанти громадської організації, стала Чмирівська сільська об'єднана територіальна громада, котра наразі обрала стратегічним напрямком діяльності побудову незалежної системи первинної медичної допомоги.
«Ми впевнені, що йдемо правильним шляхом, бо вважаємо, що повинні самостійно управляти та контролювати ситуацію із первинною медичною допомогою у себе в громаді. Особливо в нинішніх умовах. Хоча не всі районні керівники із нами згодні»,— зазначає голова Чмирівської громади Сергій Войтенко.
За його словами, наприкінці минулого року в громаді ухвалили рішення відділилися від районного центру первинної медичної допомоги і тут створили своє комунальне неприбуткове медичне підприємство. У громаді нині діє дві амбулаторії та пункт здоров'я, і в рамках державної програми тут добудовують ще амбулаторія в селі Чмирівка.
На її оснащення із сільського бюджету виділено 650 тисяч гривень для закупівлі медичного обладнання. До того ж під час карантину із сільського бюджету виділено гроші на захисні маски, халати та дезінфекцію, а ще 170 тисяч гривень на премії лікарям. Ще 700 тисяч гривень було виділено з бюджету громади Старобільській районній лікарні на утримання. До того ж щиросердні чмирівці взяли активну участь у благодійній акції «Допоможи своїй районній лікарні». Адже Старобільська лікарня опинилася в ситуації, коли коштів на харчування стаціонарних хворих не вистачає. Тож овочі, консервацію та усілякі домашні харчові припаси дбайливі жителі громади зібрали і передали до лікарні для харчування хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні.
Голова Луганського регіонального відділення Асоціації міст України Наталія Бойко обіцяє, що онлайн-марафон «Життя громад: до і після COVID» буде постійно інформувати про здобутки та проблеми територій області.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»