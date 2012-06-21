Аби взяти участь у культурному челенджі «Пісня лікує душі - об’єднує серця» потрібно, перебуваючи вдома, записати відео улюбленої пісні та надіслати його на електронну пошту Старобільського Будинку культури. Як кажуть співробітники закладу культури, далі можна стати справжньою зіркою, бо відео потрапить на офіційну сторінку в соціальній мережі Фейсбук.
«Ми впевнені, що після закінчення карантину до нашої культурної сім’ї приєднаються нові імена і саме ви станете новими популярними виконавцями», - закликають аматори.
І повідомляють, що в рамках проєкту інфраструктурних грантів House of Europe «Вокальна студія «Новий стиль», при підтримці Європейського Союзу була придбана якісна музична апаратура. Тож у Старобульську уже з нетерпінням чекають закінчення карантину, щоб приступити до занять, репетицій, підготовок до концертів на новому обладнанні.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»