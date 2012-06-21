Зображенню понад 2,5 тисяч років, але пристрій предмет дуже нагадує сучасні ноутбуки. Прихильники містики вказують на два отвори, які схожі на роз'єми, які є в ноутбуках і є теорія, згідно з якою різні гаджети були і в давнину, але від нас це ретельно приховують.
Подібних малюнків знаходили безліч. На одних зображені космонавти, на інших ядерна бомба, мобільні телефони та інші пристрої, які прийнято вважати сучасними. Є теорія про те, що наша цивілізація розвивається до певного рівня технологій, а потім відбувається природна катастрофа або ядерна війна між країнами і людство відкочується назад на кілька тисячоліть і починає шлях розвитку з самого початку. На користь цієї теорії може говорити те, що вчені знаходять давні знахідки, які схожі на сучасні пристрої та технології.
Знаходили навіть стародавні ядерні реактори, звідки б їм узятися? Чи може бути таке, що і наша цивілізація себе практично знищить і цикл почнеться знову, без технологій і знань, які є зараз? Що ж до незвичайної скульптури, то не всі вважають, що зображений саме ноутбук, можливо це просто скринька і художник так зобразив її? Поки точної відповіді на це питання немає, але багато користувачів інтернету хочуть вірити в те, що і раніше були сучасні технології.