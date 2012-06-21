Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Департамент агропромислового розвитку Сумської ОДА ініціював, а Центр інформаційної підтримки бізнесу міста Суми провів практичний семінар «Ягідний бізнес: вирощування, переробка та експорт».
Як повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, у заході взяли участь представники малого та середнього бізнесу, які спеціалізуються на ягідництві. Зокрема, йшлося про такі аспекти як сертифікація продукції згідно з відповідними європейськими стандартами, стан грунтів та система органічних добрив, кооперація, планування тощо.
Останніми роками на Сумщині надають належного значення розвитку ягідної справи, тож поступово зростає кількість суб’єктів господарювання, які вирощують ягідні культури.